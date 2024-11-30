«Дикая дивизия»: чем эти воины отличались от других солдат русской армии

Сформированная летом 1914 года Кавказская туземная конная дивизия была единственным подразделением российской армии в Первой мировой войне, воины которого захватили столько пленных, что их количество превысило численность самой «Дикой дивизии» в четыре раза.
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