Роспотребнадзор заинтересовался евпаторийским жонглером куриными крылышками

Фото: соцсетиВ социальных сетях завирусилось видео с поваром-жонглёром из евпаторийского общепита. На карах видно, как парень ловко подкидывает упавшую курочку ногой, затем без зазрений совести опускает курицу в кипящее масло.
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