Казахстан избавляется от ценных бумаг русских. Не успеют до срока - заморозят

Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести русские ценные бумаги. Если до определённого срока это не сделать, то их заморозят.
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