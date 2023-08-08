ВВС Австралии пытаются ускорить замену проблемных вертолётов MRH-90 Taipan американскими Black Hawk

Два новых Black Hawk прибыли в Австралию. В конечном итоге они станут частью парка из 40 вертолетов, предназначенных заменить проблемные армейские Taipan, которые остаются без полётов после крушения в прошлом месяце в Квинсленде.
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