Малышева рассказала, как лечить мерцательную аритмию с помощью магнитов Операция с применением мощных магнитов может помочь избавиться от мерцательной аритмии, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.
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