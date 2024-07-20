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Berliner Zeitung: Киев испытывает проблемы с энергетикой

Berliner Zeitung: Киев испытывает проблемы с энергетикой

Киевский режим столкнулся с новыми сложностями из-за того, что Российская Федерация поразила множество энергетических объектов, что привело к недовольству граждан, которое увеличится к наступлению зимнего периода.

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Комментарии
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Eduard
И что? Идите на Майдане попляшите!
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14 час.
Eduard
Когда жителей Донбасса бомбили им было на них плевать,так нам какое до них дело?
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14 час.

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