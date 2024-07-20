Киевский режим столкнулся с новыми сложностями из-за того, что Российская Федерация поразила множество энергетических объектов, что привело к недовольству граждан, которое увеличится к наступлению зимнего периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии