БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евромазохизм на марше: «Пусть Россия сделает нам больно!»

Евромазохизм на марше: «Пусть Россия сделает нам больно!»

В Берлине уже грезят о победе «с помощью бундесвера», не понимая, что мы воевать-то еще и не начинали Светлана Гомзикова Фото: IMAGO/Melina Waliczek/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Стариков В случае начала войны с Россией каждый третий поляк (32,6%) покинет свое место жительства и будет искать безопасное убежище.

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