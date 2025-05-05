Евромазохизм на марше: «Пусть Россия сделает нам больно!»

В Берлине уже грезят о победе «с помощью бундесвера», не понимая, что мы воевать-то еще и не начинали Светлана Гомзикова Фото: IMAGO/Melina Waliczek/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Стариков В случае начала войны с Россией каждый третий поляк (32,6%) покинет свое место жительства и будет искать безопасное убежище.