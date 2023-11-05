Медвежий угол
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Медвежий угол

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Какие американские города и объекты уничтожит Россия в случае атомной войны?

Какие американские города и объекты уничтожит Россия в случае атомной войны?

Как-то я уже подробно писал о том, какие же именно российские города могут быть первыми уничтожены, в случае, не приведи Господь, ядерной войны с США.

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Комментарии
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НК
НС Крокодилов
1) Верфь в Гротоне,  Коннектикут - место постройки Американских АПЛ.   2) Заводы &quot;Боинга&quot; в Уичито(Канзас) и  Рэнтоне(шт.Вашингтон).  3) Позиционные районы Американских МБР  в пяти штатах вблизи Канадской границы - в Монтане, Северной Дакоте, Вайоминге, Колорадо и Небраске - но это надо сразу в случае пуска их ракет с  АПЛ &quot;Охайо&quot; , до того как &quot;Минитмэны-2&quot; взлетят из ШПУ - бить по пустым шахтам бессмысленно.   4)  Ядерный завод в  г. Аполло, Пенсильвания,как и другие атомные производства.  5) И обязательно!  - Форт Детрик, Мэриленд.
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1 д.
Юрий Золотарев
А ведь российская система &quot;Периметр&quot;, пиндосики, в готовности! Помните, да? Откосить не получится. И что &quot;пронесёт&quot; - не надейтесь. Точнее: точно ПРОНЕСЁТ, но - в памперсы, которые поменять уже не получится - НЕКОМУ будет менять!
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1 д.
Юрий Золотарев
А  зачем?
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1 д.

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