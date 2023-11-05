Какие американские города и объекты уничтожит Россия в случае атомной войны?

НК

НС Крокодилов

1) Верфь в Гротоне, Коннектикут - место постройки Американских АПЛ. 2) Заводы "Боинга" в Уичито(Канзас) и Рэнтоне(шт.Вашингтон). 3) Позиционные районы Американских МБР в пяти штатах вблизи Канадской границы - в Монтане, Северной Дакоте, Вайоминге, Колорадо и Небраске - но это надо сразу в случае пуска их ракет с АПЛ "Охайо" , до того как "Минитмэны-2" взлетят из ШПУ - бить по пустым шахтам бессмысленно. 4) Ядерный завод в г. Аполло, Пенсильвания,как и другие атомные производства. 5) И обязательно! - Форт Детрик, Мэриленд.