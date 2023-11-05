Как-то я уже подробно писал о том, какие же именно российские города могут быть первыми уничтожены, в случае, не приведи Господь, ядерной войны с США.
Какие американские города и объекты уничтожит Россия в случае атомной войны?
Комментарии
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НК
НС Крокодилов
1) Верфь в Гротоне, Коннектикут - место постройки Американских АПЛ. 2) Заводы "Боинга" в Уичито(Канзас) и Рэнтоне(шт.Вашингтон). 3) Позиционные районы Американских МБР в пяти штатах вблизи Канадской границы - в Монтане, Северной Дакоте, Вайоминге, Колорадо и Небраске - но это надо сразу в случае пуска их ракет с АПЛ "Охайо" , до того как "Минитмэны-2" взлетят из ШПУ - бить по пустым шахтам бессмысленно. 4) Ядерный завод в г. Аполло, Пенсильвания,как и другие атомные производства. 5) И обязательно! - Форт Детрик, Мэриленд.
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1 д.
Юрий Золотарев
А ведь российская система "Периметр", пиндосики, в готовности! Помните, да? Откосить не получится. И что "пронесёт" - не надейтесь. Точнее: точно ПРОНЕСЁТ, но - в памперсы, которые поменять уже не получится - НЕКОМУ будет менять!
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1 д.
Юрий Золотарев
А зачем?
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1 д.
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