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Жесткое ДТП с BMW оставило садоводства под Новоалтайском без света на 12 часов

Жесткое ДТП с BMW оставило садоводства под Новоалтайском без света на 12 часов

Находившихся в машине людей после аварии госпитализировали Серьезное ДТП произошло в ночь на 1 сентября в районе садоводческого товарищества "Феникс" под Новоалтайском.

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