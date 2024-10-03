Песков: В Кремле ничего не знают о «черных списках» артистов из-за позиции по СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы существующих «черных списках» артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции, касающейся спецоперации на Украине.
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