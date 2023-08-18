«Жену надо выбирать из полной семьи. У нее есть пример взаимодействия в семье, работы над отношениями, она видит ежедневный труд над сохранением семьи.
Что такое «межпоколенческий развод», и как его избежать
Комментарии
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Александр Стародубцев
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14 час.
Татьяна Марголина
Мои родители тоже вещали о крепости брака, но потом я поняла, что они не могли развестись, потому что было много препятствующих факторов, и говорила мама в 12 лет, что надо иметь и свое жилье, и много разных способов заработка, чтобы иметь возможность развестись. И ни я, ни брат не захотели вообще создать семью
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12 час.
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