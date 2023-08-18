Что такое «межпоколенческий развод», и как его избежать

Татьяна Марголина

Мои родители тоже вещали о крепости брака, но потом я поняла, что они не могли развестись, потому что было много препятствующих факторов, и говорила мама в 12 лет, что надо иметь и свое жилье, и много разных способов заработка, чтобы иметь возможность развестись. И ни я, ни брат не захотели вообще создать семью