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Что такое «межпоколенческий развод», и как его избежать

Что такое «межпоколенческий развод», и как его избежать

«Жену надо выбирать из полной семьи. У нее есть пример взаимодействия в семье, работы над отношениями, она видит ежедневный труд над сохранением семьи.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
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14 час.
Татьяна Марголина
Мои родители тоже вещали о крепости брака, но потом я поняла, что они не могли развестись, потому что было много препятствующих факторов, и говорила мама  в 12 лет, что надо иметь и свое жилье, и много разных способов заработка, чтобы иметь возможность развестись. И ни я, ни брат не захотели вообще создать семью
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12 час.

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