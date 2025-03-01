Reuters узнало о незаинтересованности Трампа в возобновлении обсуждений с Киевом

Американский лидер Дональд Трамп «не заинтересован» в возобновлении переговорного процесса по сделке с Украиной о совместной разработке полезных ископаемых из-за перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе переговоров в Овальном кабинете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии