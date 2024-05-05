Мераб Двалишвили сразится с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 306 в «Сфере»

Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили заявил, что проведёт бой с действующим обладателем чемпионского титула в легчайшем дивизионе американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 306, который пройдет 14 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе стоимостью $ 2,3 миллиарда.