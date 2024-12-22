Командир, пропавшего на Камчатке самолета, рассказал о моменте аварии

Спасенные с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 дали первые комментарии о произошедшем. Кадры с комментариями от членов экипажа, полученными в аэропорту Мильково перед отправлением в больницу публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.