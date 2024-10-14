Сравнил героизм женщины из Одессы с Зоей Космодемьянской

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила благодарность Елене Чесаковой, которая пыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника в честь Екатерины II в Одессе.
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