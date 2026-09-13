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Медиакратия

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Рекордное пожертвование всколыхнуло британскую политику

Рекордное пожертвование всколыхнуло британскую политику

Партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, получила за одни выходные два пожертвования на общую сумму 72 миллиона фунтов стерлингов — […] The post Рекордное пожертвование всколыхнуло британскую политику appeared first on Медиакратия.

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