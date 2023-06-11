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Доказана вина летчика в смертельном крушении самолета в Хабаровском крае

Доказана вина летчика в смертельном крушении самолета в Хабаровском крае

Хабаровским районным судом Хабаровского края завершено рассмотрение уголовного дела, связанного с авиакатастрофой, произошедшей в апреле 2020 года.

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