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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Самарин: «Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния»

На турнире фигурист занял третье место.  «Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл.

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