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Кадыров призвал Зеленского извиниться на коленях перед украинцами

Пресс-служба главы Чечни Президент Украины Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у россиян и украинцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

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Комментарии
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Алексей Тан
Ещё один!... любитель,... преступления, НАЗЫВАТЬ &quot;ошибками&quot;.... попросил прощения... и всё!... А Хусейна и Каддафи... казнили... и еврее-нацистское руководство Германии... казнили,... или по Кадырову, убивать славян, Русских... это и не грех?... не преступление!??.
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1 д.
Alexander S
Ха, он их (украинцев) попросит залезть на стол, бо украина не перед кем не встает на колени...
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1 д.

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