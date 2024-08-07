Кадыров призвал Зеленского извиниться на коленях перед украинцами

Алексей Тан

Ещё один!... любитель,... преступления, НАЗЫВАТЬ "ошибками".... попросил прощения... и всё!... А Хусейна и Каддафи... казнили... и еврее-нацистское руководство Германии... казнили,... или по Кадырову, убивать славян, Русских... это и не грех?... не преступление!??.