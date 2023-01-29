Морозов забил за фарм «Вегаса», прервав серию из 10 игр без голов. У него 10 очков в 32 играх

Иван Морозов забил за фарм «Вегаса», прервав серию из 10 игр без голов. 22-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Хендерсоном» и «Калгари Рэнглерс» (2:6).
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