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Морозов забил за фарм «Вегаса», прервав серию из 10 игр без голов. У него 10 очков в 32 играх

Иван Морозов забил за фарм «Вегаса», прервав серию из 10 игр без голов. 22-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Хендерсоном» и «Калгари Рэнглерс» (2:6).

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