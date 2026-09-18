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Царьград

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Агент Никишина исключил его возвращение в КХЛ в 2025 году

Агент Никишина исключил его возвращение в КХЛ в 2025 году

Агент Александра Никишина, защитника «Каролины Харрикейнз», заявил, что хоккеист не собирается возвращаться в КХЛ.

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