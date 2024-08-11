Гладков: необходимости эвакуации жителей Красной Яруги пока нет

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Необходимости в эвакуации жителей из поселка Красная Яруга в Белгородской области не было, несмотря на то, что некоторые местные жители покинули свои дома самостоятельно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.