Законы, которые изменят жизнь россиян в 2025 году

Пошлины и налоги — С января вырастет госпошлина за развод: с 650 до 5 тыс. рублей. «Изменение обоснованное и верное решение с точки зрения регулирования демографических процессов в стране, — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.