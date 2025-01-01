Законы, которые изменят жизнь россиян в 2025 году

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Спички - не игрушка

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Пошлины и налоги — С января вырастет госпошлина за развод: с 650 до 5 тыс. рублей. «Изменение обоснованное и верное решение с точки зрения регулирования демографических процессов в стране, — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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