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Евролига. «Париж» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Баварию» и другие матчи

Евролига. «Париж» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Баварию» и другие матчи

Французский «Париж» примет испанскую «Барселону». Испанский «Реал» сыграет с немецкой «Баварией». Евролига Регулярный чемпионат Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция Дата проведения 3 января, 20.

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