Артамонов объяснил, почему после заявлений Трампа ждать окончания СВО пока не стоит

Артамонов сделал жесткое заявление о будущем конфликта.Военный эксперт Александр Артамонов заявил "Царьграду", что не видит признаков реального мирного урегулирования вокруг Украины, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.
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