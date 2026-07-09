Царьград
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Царьград

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Артамонов объяснил, почему после заявлений Трампа ждать окончания СВО пока не стоит

Артамонов объяснил, почему после заявлений Трампа ждать окончания СВО пока не стоит

Артамонов сделал жесткое заявление о будущем конфликта.Военный эксперт Александр Артамонов заявил "Царьграду", что не видит признаков реального мирного урегулирования вокруг Украины, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

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