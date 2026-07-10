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ЧЕ-2026. Девушки (U20). 1/4 финала. Литва уступила Франции, Испания играет с Турцией и другие матчи

Литва уступила Франции, Испания играет с Турцией. Чемпионат Европы Девушки (U20) Литва Плей-офф  1/4 финала Израиль – Польша – 80:79 (23:16, 17:32, 18:17, 22:14) 10 августа .

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