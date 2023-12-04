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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не верится, что так и было". Алтайский депутат оценила сериал "Слово пацана"

"Не верится, что так и было". Алтайский депутат оценила сериал "Слово пацана"

Член фракции "Единая Россия" в АКЗС Анна Ведлер считает, что режиссеры показали к чему может привести бандитизм Депутат Алтайского законодательного собрания от фракции "Единой Россия" Анна Ведлер прокомментировала ситуацию вокруг популярного сериала "Слово пацана", который сейчас идет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

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