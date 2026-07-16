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Искусство

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В Варшаве открылась выставка РВИО о похищенном у РФ скифском золоте

В российском посольстве в Варшаве открылась выставка, посвященная коллекции скифского золота из крымских музеев, переданной Украине по решению суда Нидерландов.

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