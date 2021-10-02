Донбасс Сегодня

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Samsung начала удалять рекламу из встроенных приложений

Samsung начала удалять рекламу из встроенных приложений

В августе Samsung пообещала, что до конца года уберет рекламу из своих фирменных приложений. И компания выполнила обещанное.

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