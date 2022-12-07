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«Анахайм» забрал форварда Мегну с драфта отказов «Колорадо»

«Анахайм» забрал форварда Джейсона Мегну с драфта отказов «Колорадо». 32-летний игрок в текущем сезоне НХЛ сыграл 14 матчей за «Эвеланш», в которых не набрал очков.

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