Моуринью будет получать в «Фенербахче» больше 10 миллионов евро в год

Стала известна зарплата в турецком «Фенербахче» знаменитого португальского тренера Жозе Моуринью. Как сообщает ESPN, в специальном отчете для своих инвесторов «Фенер» указал зарплату Моуринью по двухлетнему контракту: 10,5 миллиона евро в год.