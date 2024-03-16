Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Чайка
    А может хватит с такими недоразвитыми либеральничать???Они обязаны знать,что государство это прежде всего обязанность...Избирательные урн...
  • Лидия Курзаева
    Виновных надо наказать по полной, чтобы другим неповадно было. А избирательные участки и урны надо тщательно охра...Избирательные урн...
  • Ирина Галивец
    Согласна с автором статьи! Только жесткое наказание остановит этих зомбированных!Лучше бы они т...

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

ИРИНА  АЛКСНИС © РИА Новости / Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости   Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели.

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