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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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55 197 зрителей были на матче «Сан-Паулу» с «Новоризонтино» – это новый рекорд Лиги Паулиста

Игру на арене «Морумби» посетили 55 197 зрителей. Это новый рекорд посещаемости чемпионата Паулиста. Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.

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