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Крымская газета

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В Крыму собрали более 500 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

В Крыму собрали более 500 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.

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Комментарии
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W
Walery
Почему организаторы и собственники этих перевозок не принимают участия в очистке пляжей?  Или таки они уже расстреляны... полагаю!
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21 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Песок убрали а приезжанты летом в моем Крыму будут плавать в мазуте.🤣🤣🤣🤣🤣🤣 вперед в египет голодные акулы ждут вас. Они то же хотят кушать.
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20 час.
Людмила Абрамова
море будет выкидывать мазут еще долго..сразу все не очистить..летом еще хуже видимо будет,вода прогреется
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20 час.

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