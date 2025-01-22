В Крыму собрали более 500 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

W Walery Почему организаторы и собственники этих перевозок не принимают участия в очистке пляжей? Или таки они уже расстреляны... полагаю!

АЛЕКСАНДР Крымский Песок убрали а приезжанты летом в моем Крыму будут плавать в мазуте.🤣🤣🤣🤣🤣🤣 вперед в египет голодные акулы ждут вас. Они то же хотят кушать.