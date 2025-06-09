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Петербургский дневник

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Профицит экономики Германии ведет к кризису еврозоны

Профицит экономики Германии ведет к кризису еврозоны

Исследование провел Институт международных отношений РАН Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других государств региона, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

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