Профицит экономики Германии ведет к кризису еврозоны

Исследование провел Институт международных отношений РАН Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других государств региона, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
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