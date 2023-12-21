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Московский Губернский театр подготовил праздничную программу к своему 10-летию

Московский Губернский театр подготовил праздничную программу к своему 10-летию

Московский Губернский театр 12 января проведет мероприятия в честь своего 10-летия. Гости театра смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников, пройдут маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты, театральные художники и режиссеры, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

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