Московский Губернский театр подготовил праздничную программу к своему 10-летию

Московский Губернский театр 12 января проведет мероприятия в честь своего 10-летия. Гости театра смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников, пройдут маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты, театральные художники и режиссеры, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
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