"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

Известно, что профилактика проводилась с 28 марта по 4 апреля. По инициативе китайских партнеров специалисты "Газпрома" организовали работы таким образом, чтобы на протяжении всего периода обеспечивать поставки газа в заранее согласованных объемах.
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