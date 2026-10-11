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Аргументы и Факты

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Захарова напомнила BMW о сотрудничестве с нацистским режимом

Захарова напомнила BMW о сотрудничестве с нацистским режимом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о сотрудничестве немецкого автоконцерна BMW с нацистским режимом после отказа компании предоставить служебный автомобиль председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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