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Славянская доктрина

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Политический проект "Украина" прекращает существование

Политический проект "Украина" прекращает существование

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ "УКРАИНА" ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ: КОГДА КИЕВ ПОЙДЁТ НА ПЕРЕГОВОРЫ С МОСКВОЙ? Уже завтра должен начаться так называемый "саммит мира", гостей которого Зеленский пытался собрать по всему миру - и потерпел фиаско.

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