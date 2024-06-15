ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ "УКРАИНА" ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ: КОГДА КИЕВ ПОЙДЁТ НА ПЕРЕГОВОРЫ С МОСКВОЙ? Уже завтра должен начаться так называемый "саммит мира", гостей которого Зеленский пытался собрать по всему миру - и потерпел фиаско.
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