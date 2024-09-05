Просим помощи!!! 🙏🙏🙏 Вчера нашу семью Зотьевых настигла беда: сгорел дом и личные вещи. Просим всех неравнодушных оказать любую помощь.
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Просим помощи!!! 🙏🙏🙏 Вчера нашу семью Зотьевых настигла беда: сгорел дом и личные вещи. Просим всех неравнодушных оказать любую помощь.