Свой юбилей свекровь собралась отмечать в четырехкомнатной квартире у невестки: «Ну не в мою же однушку гостей приглашать!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!НедвижимостьСвой юбилей свекровь собралась отмечать в четырехкомнатной квартире у невестки: «Ну не в мою же однушку гостей приглашать!»– …У свекрови день рождения через пару недель, круглая дата, шестьдесят пять! – рассказывает тридцативосьмилетняя Ярослава.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений МоцарьВ какой это ее каартире?Судя по тексту квартира 4-х комнатная принадлежала свекрови !Однушку она себе купила.И переехала туда.Оставив свою 4-х комнатную невестке и ее семье!Так с какого извините хера квартира невесткиной то стала?И не стыдно при таком раскладе сыр-бор невестке поднимать?Из за того.что на несколько часов невестку видите ли потревожат юбилеем свекрови.Который приходиться к тому же раз в 5 или 10 лет?ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)А я так поняла, что квартира принадлежит свекрови и мужу поровну. Но все же половина свекровина! У жены в той квартире ничего нет. Но раз свекровь переехала жить отдельно,то могла бы посоветоваться с невесткой, спросить, - согласна ли та готовить одна на всех гостей свекрови?bobmihal KrylovЯ согласен с Евгением! Как пела Шапокляк. Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами, прославится нельзя! Так и невестка, быстро забыла, кому она обязана квартирой!AllaРаз квартиру им оставила свекровь, то придётся невестке молча помочь и не возникать...МТМарина ТомашевскаяВопрос стоит не в обсуждении принадлежности Квартиры, из описания не ясно, кто собственник, да и не важно. Судя по рассказу они все эти годы жили одной семьёй и вместе питались, да и сейчас свекровь фактически каждый день у них бывает, обедает вместе с младшим внуком и, видимо, и ужинает. Но вопрос проведения юбилея свекровь в первую очередь ДОЛЖНА была обсудить с невесткой, потому что ВСЯ ответственность и ВСЯ нагрузка ляжет на неё. И состояние Квартиры, Уборка ,организация праздничного стола. Предложите свекрови заказать блюда в кафе или ресторане и не будет в Вашей душе такого отторжения и возмущения, уверяю Вас.LLuidmilaНу да, формально половина четырехкомнатной принадлежит ей.... ну, и о чем тогда говорить, её квартира, хочет приглашает гостей, хочет не приглашает. А вот готовить и убирать..., это вопрос другой. Можно и отказаться.Александра ИвановаСвекровь с семьей сына поступает очень по человечески, во всем помогает, даже из квартиры ушла, купив себе однушку. А сколько здесь про других матерей пишут, которые свои квартиры сдают посторонним людям и получают от этого доход, а молодая семья сама себе на квартиру зарабатывает. Уж невестке бы молчать, а не прокачивать свои права, тем более, что их нет. Значит помощь свекрови по дому принимают, свекровь за детьми смотрит, в школу и из школы отводит-приводит, кругом должна и обязана, а как юбилей собрать, невестка тут же про все доброе забыла. Ткнуть бы ее носом в то, что она не ценит, а то на свекровь обижается.Тамара Соловьева (Ярцева)День рождения у свекрови, а «мыле» - невестка. Ей же тоже хочется посидеть со всеми, а не бегать, обслуживая всех. Лучший вариант это кафе.Лада МираМутьлюдмила голдабинаКак хорошо, когда большая семья собирается вместе. И не в том дело у кого, какая часть в этой квартире ( все переводите на материальное). А весь смысл- это семейные ценности. А сколько она вам помогла, когда вы находились на кухне. Дети были полностью на ней. Может и ей выставить вам счет?Нетесова ЛарисаА почему бы не сделать подарок на юбилей? Мне кажется она за свою жизнь заслужила, чтобы сын со снохой приготовили, пригласили ее и ее гостей к себе. Кто знает, когда сможете все собраться вместе.Комментировать
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