11 563 рубля за заботу: мой опыт оформления выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом в 2026 году

Когда в семье появляется особенный ребенок, мир переворачивается. Я знаю это не понаслышке. Вся твоя жизнь мгновенно перестраивается вокруг бесконечных медицинских процедур, реабилитаций и создания комфортной среды.
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