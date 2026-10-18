“An influencer who played a key role in hoax claims that Democratic U.S. senate candidate James Talarico was in a mental health facility has a long history of social media posts that favorably invoke Nazi Germany, express antisemitism and anti-Black racism, criticize miscegenation and call for ‘remigration’ of refugees,” The Guardian reports.
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