Инновации «Безопасной Арктики 2025»: на практике протестированы новые образцы техники и оборудования

В межведомственных учениях МЧС России «Безопасная Арктика - 2025» специалисты нарабатывали опыт ликвидации последствий ЧС в экстремальных условиях Севера, а также тестировали передовые образцы технологий, техники и оборудования в рамках более 90 опытно-исследовательских задач.