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Царьград

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Аргентина получит от МВФ 12 миллиардов на экономическую поддержку

Аргентина получит от МВФ 12 миллиардов на экономическую поддержку

Власти Аргентины договорились с МВФ о займе в 20 миллиардов долларов. Министр экономики Луис Капуто объявил о выделении 12 миллиардов уже на следующей неделе.

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