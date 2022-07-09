Маргарета Седерфельт, президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ: «Не дати забути про війну в Україні» Маргарета Седерфельт – в інтерв'ю Російській службі “Голосу Америки” # 187; про агресію Росії проти України та бажання Швеції вступити до НАТО ​​ На минулому тижні у Великій Британії відбулася щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка включає […] Сообщение Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ: «Не дати забути про війну в Україні» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.