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Рогов предрек сокращение помощи Украине из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Рогов предрек сокращение помощи Украине из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Руководитель Института США и Канады, академик РАН Сергей Рогов в интервью сайту MK.ru рассказал, как конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может повлиять на американскую поддержку Украины.

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