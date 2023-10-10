Рогов предрек сокращение помощи Украине из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Руководитель Института США и Канады, академик РАН Сергей Рогов в интервью сайту MK.ru рассказал, как конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может повлиять на американскую поддержку Украины.
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