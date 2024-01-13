Президент Yara Холзетер заявил о зависимости ЕС от удобрений из России

Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер выступил с заявлением о том, что Европа изменила присущую ей энергетическую зависимость от России на другую зависимость, фиксирующуюся в сфере поставок продовольствия и удобрений.
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