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Тульские новости

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11 апреля часть тульской Косой Горы останется без света

11 апреля часть тульской Косой Горы останется без света

Стало известно, по каким адресам в Туле не будет электроэнергии, в пятницу, 11 апреля. Связано приостановление света, в частности, с капитальным ремонтом электрооборудования и обрезкой деревьев в охранной.

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