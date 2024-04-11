11 апреля часть тульской Косой Горы останется без света

Стало известно, по каким адресам в Туле не будет электроэнергии, в пятницу, 11 апреля. Связано приостановление света, в частности, с капитальным ремонтом электрооборудования и обрезкой деревьев в охранной.
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