Эксперт Юсуфов оценил перспективы использования нейросетей в полиции

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в полиции позволит оперативно выявлять преступников, однако при этом программа может допускать серьезные ошибки, заявил основатель консалтинговой компании Руслан Юсуфов.
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